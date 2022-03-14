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В Кремле ответили на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации на Украине
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сроки окончания спецоперации Кремль не озвучивает. В беседе с журналистами представитель Кремля также ответил на вопрос, доволен ли глава государства ходом спецоперации.

В Кремле ответили на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации на Украине. На вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило в понедельник, 14 марта, агентство ТАСС.

По словам Пескова, сроки окончания спецоперации Кремль не озвучивает.

«Нет, не озвучивается», — ответил он.

Также представитель Кремля не ответил на вопрос, доволен ли в целом президент России Владимир Путин ходом операции.

По словам Пескова, российская специальная военная операция на Украине развивается по плану и будет завершена в срок.

«Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме», — сказал представитель Кремля.