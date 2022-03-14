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В Госдуме не исключили возможности блокировки YouTube в ближайшее время
По словам депутата, блокировка может произойти в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора.

В Госдуме не исключили возможности блокировки YouTube в ближайшее время. Об этом в понедельник, 14 марта, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем telegram-канале.

По словам депутата, блокировка может произойти в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора.

«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев», — написал Горелкин.

Депутат добавил, что все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть.

«Список нарушений очень внушительный. Перечислю лишь основные: не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ», — добавил парламентарий.

Горелкин заявил, что предотвратить блокировку видеохостинга может лишь сам YouTube. В случае, если доступ к ресурсу все же заблокируют, это будет «исключительно их по вине, сегодня они просто плююют на права российских пользователей».

«Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа», — пояснил он.

Ранее Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к каналам Гостелерадиофонда в YouTube.

Фото Pexels