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В ДНР рассказали о 20 погибших после падения обломков ракеты
По словам главы республики, среди жертв есть дети.

В Донецке после падения обломков ракеты комплекса «Точка-У» погибли 20 человек. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

По предварительным данным, девять человек получили ранения. Глава республики Денис Пушилин заявил, что среди погибших есть дети.

Спустя некоторое время в Минздраве ДНР сообщили журналистам, что число пострадавших после обстрела Донецка выросло до 23, среди них был один ребенок.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что около Дома правительства сбили «Точку-У». Ракеты выпустили Вооруженные силы Украины. До этого о взрыве в центре Донецка сообщали очевидцы.