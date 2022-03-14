В ДНР рассказали о 20 погибших после падения обломков ракеты

По словам главы республики, среди жертв есть дети.

В Донецке после падения обломков ракеты комплекса «Точка-У» погибли 20 человек. Об этом сообщила « Лента.ру » со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

По предварительным данным, девять человек получили ранения. Глава республики Денис Пушилин заявил, что среди погибших есть дети.

Спустя некоторое время в Минздраве ДНР сообщили журналистам, что число пострадавших после обстрела Донецка выросло до 23, среди них был один ребенок.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что около Дома правительства сбили «Точку-У». Ракеты выпустили Вооруженные силы Украины. До этого о взрыве в центре Донецка сообщали очевидцы.