В ДНР объявят траур после гибели 20 человек под обломками ракеты комплекса «Точка-У»

Также сообщается, что военные ищут установку, которая выпустила ракету.

В ДНР объявят траур по погибшим под обломками ракеты «Точка-У» людям. Об этом в понедельник, 14 марта, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передали РИА Новости.

Также сообщается, что военные ищут установку, которая выпустила ракету.

Ранее сообщалось, что у Дома правительства в центре сбили украинскую ракету «Точка-У». Под обломками погибли 20 человек, еще 28 пострадали, в том числе и один ребенок Их госпитализировали.