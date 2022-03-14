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В арбитражном суде области начали слушать дела «Ряжского Агроцентра»
В суде рассматриваются гражданские дела по искам трех граждан. Они пытаются убедить суд в том, что являются членами кооператива и могут претендовать на долю прибыли

У «Ряжского Агроцентра» появились претенденты на доли в прибыли. О делах, которые слушаются в арбитражном суде региона рассказывает «Рязанская Областная Газета».

Издание сообщает, что в январе 2021 года трое граждан заявили новому председателю СПК «Ряжский Агроцентр Александру Нечаеву-младшему, что они якобы являются членами кооператива и, соответственно, претендуют на долю прибыли. Случилось это спустя два месяца после смерти отца Нечаева-младшего, который изначально руководил крупнейшим сельхозпредприятием региона.

Претенденты на многомиллионную прибыль предприятия обвинили Нечаева-младшего в подделке документов и рейдерском захвате. В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о возможном захвате предприятия. Информация не подтвердилась.

В настоящее время в арбитражном суде Рязанской области рассматриваются гражданские дела по искам трех граждан, в которых они пытаются убедить суд в том, что являются членами кооператива. Как пишет «Рязанская Областная газета», в ходе суда выяснилось, что претенденты на доли в сельхозпредприятии Рязанской области «Ряжский Агроцентр» никогда там не числились в качестве работников кооператива.

Сейчас судебные разбирательства продолжаются.