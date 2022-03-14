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В 2021 году в Рязанской области обнаружили 330 фальшивых купюр
Среди них 238 поддельных банкнот были номиналом 5000 рублей, 46 — номиналом 2000 рублей и 36 тысячерублевых.

В 2021 году в Рязанской области обнаружили 330 фальшивых купюр. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Среди них 238 поддельных банкнот были номиналом 5000 рублей, 46 — номиналом 2000 рублей и 36 тысячерублевых.

Банкноты более низкого номинала — 500 и 100 рублей попадались реже. Также в статистику попали и фальшивые монеты достоинством пять рублей и десять рублей — по четыре штуки каждого номинала.

«Треть всех банкнот, которые находятся в обращении в нашей стране, имеют номинал 5000 рублей, еще 22% — номинал 1000 рублей. То есть мошенники пытаются подделать не только самые крупные, но и наиболее востребованные номиналы. Как правило, фальшивки можно самостоятельно определить при внимательном рассмотрении», — напомнила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.

Убедиться в подлинности банкноты помогут три-пять признаков. Купюры определяются на просвет, ощупь, при наклоне или с помощью лупы. Подробнее о защитных признаках денежных знаков рассказывают в разделе «Наличное денежное обращение» или в приложении «Банкноты Банка России».

Фото Pexels