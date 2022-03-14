Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком

Ранее появилась информация, что Зеленский посетил госпиталь, где проходят лечение военные ВСУ, пострадавшие в ходе военной спецоперации. Депутат заявил, что информация ложная, так как на видео запечатлена медсестра, погибшая в прошлом месяце.

Видео президента Украины Владимира Зеленского из госпиталя оказалось фейком. Об этом в понедельник, 14 марта, заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале.

Ранее появилась информация, что Зеленский посетил госпиталь, где проходят лечение военные ВСУ, пострадавшие в ходе военной спецоперации. Депутат заявил, что информация ложная, так как на видео запечатлена медсестра, погибшая в прошлом месяце.

«На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он (Зеленский) смелый и в Киеве», — написал Кива.

По словам депутата, медик Инна Дерусова погибла 26 февраля. В подтверждение Кива приложил сообщение, предположительно, знакомого медсестры.

«Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их!» — добавил депутат.