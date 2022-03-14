Три чиновника Рязанской городской думы покинули свои посты

По информации СМИ, они были приближены к Юлии Рокотянской.

Три чиновника Рязанской городской думы покинули свои посты. Об этом сообщила «Новая газета-Рязань» в понедельник, 14 марта.

По информации журналистов, они были приближенными к бывшей главе думы Юлии Рокотянской.

Уволены управляющий делами Анна Челдина, начальник правового управления-заместитель руководителя аппарата Нина Кононова и заместитель начальника правового управления Владимир Лазуткин. Издание отмечает, что последний в основном занимался сопровождением Рокотянской.

«Челдина ушла по соглашению сторон. Должности остальных двоих — просто сократили», — сообщил источник «Новой».

Напомним, Юлия Рокотянская сложила полномочия главы Рязанской гордумы 17 февраля. Ее место заняла Татьяна Панфилова.