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Синоптики назвали возможные сроки ледохода на Оке у Рязани
По информации специалистов, пик половодья на Оке ожидается на один-три метра ниже нормы, на ее притоках — на полтора-четыре метра ниже норма. В случае обильных ливней в период формирования пика уровень воды может превысить прогнозируемый на один метр.

Синоптики назвали возможные сроки ледохода на Оке у Рязани. Информация появилась на сайте центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, ледоход прогнозируют в период с 26 марта по первые числа апреля. На участке течения реки от села Половское Спасского района до Касимове его ждут в первой декаде апреля.

По информации специалистов, пик половодья на Оке ожидается на один-три метра ниже нормы, на ее притоках — на полтора-четыре метра ниже норма. В случае обильных ливней в период формирования пика уровень воды может превысить прогнозируемый на один метр.

На Оке у Рязани максимальные уровни предполагаются на 2,5 метра ниже опасной отметки и примерно на 0,6 метра ниже, чем в прошлом году. Также есть вероятность выхода воды на пойму и ее затопление на глубину до метра. На участке реки от Касимова до Елатьмы — на 0,8-2,4 м ниже нормы. По информации синоптиков, вероятно неглубокое затопление пойм.