Рыбновца осудят за покушение на убийство

20 сентября 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на мужчину, с которым у его жены произошел словесный конфликт.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Рыбного, который пытался убить знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

20 сентября 2021 года обвиняемый в пьяном состоянии напал с ножом на мужчину, с которым у него произошла ссора. Потерпевший сопротивлялся, но получил несколько ранений в шею и туловище. Он смог вырваться из рук напавшего и обратился за медпомощью. Его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

Рыбновца, напавшего на мужчину, осудят за покушение на убийство. Ранее его уже судили за убийство. Уголовное дело направили в суд.