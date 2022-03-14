Рязанское агентство развития бизнеса открыло «горячую линию» для предпринимателей, столкнувшихся с санкционными ограничениями
Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин.
Рязанское агентство развития бизнеса открыло «горячую линию» для предпринимателей, столкнувшихся с санкционными ограничениями. Об этом в своем
По его словам, аналитики и эксперты агентства и регионального минэкономразвития разберутся с каждой конкретной ситуацией бизнесменов.
«Вариантов поддержки и федерального и регионального уровня сегодня предлагается очень много. Опереться на профессионализм и компетентность консультантов совершенно бесплатно могут бизнесмены, работающие во всех отраслях и сферах. Главное — это заявить о готовности искать пути дальнейшего развития», —