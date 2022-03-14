Рязанское агентство развития бизнеса открыло «горячую линию» для предпринимателей, столкнувшихся с санкционными ограничениями

Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин.

Рязанское агентство развития бизнеса открыло «горячую линию» для предпринимателей, столкнувшихся с санкционными ограничениями. Об этом в своем telegram-канале сообщил зампред правительства Артем Никитин.

По его словам, аналитики и эксперты агентства и регионального минэкономразвития разберутся с каждой конкретной ситуацией бизнесменов.