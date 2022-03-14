Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-магазина Wildberries

В личном кабинете исчезли все покупки, оформить новые заказы невозможно, пункты выдачи заказов открыты, но товар не выдают.

У интернет-магазина Wildberries произошел глобальный сбой. Об этом в понедельник, 14 марта, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В личном кабинете исчезли все покупки, оформить новые заказы невозможно, пункты выдачи заказов открыты, но товар не выдают.

Уточняется, что проблемы с приложением интернет-магазина встречаются у пользователей по всей России.

В поддержке Wildberries предупредили, что ошибки в работе портала устранят в ближайшее время.

«Уважаемые партнеры! В ближайшее время будет восстановлена штатная работа портала. Ведутся работы», — сказано в сообщении.