Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-магазина Wildberries
В личном кабинете исчезли все покупки, оформить новые заказы невозможно, пункты выдачи заказов открыты, но товар не выдают.
У интернет-магазина Wildberries произошел глобальный сбой. Об этом в понедельник, 14 марта, свидетельствуют
В личном кабинете исчезли все покупки, оформить новые заказы невозможно, пункты выдачи заказов открыты, но товар не выдают.
Уточняется, что проблемы с приложением интернет-магазина встречаются у пользователей по всей России.
В поддержке Wildberries предупредили, что ошибки в работе портала устранят в ближайшее время.
«Уважаемые партнеры! В ближайшее время будет восстановлена штатная работа портала. Ведутся работы», — сказано в сообщении.