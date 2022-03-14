Россиянам объяснили рост цен на сахар

По словам ведущего аналитика Института конъюнктуры аграрных рынков Евгений Иванов, рост цен на сахар в России в основном обусловлен ажиотажным спросом со стороны покупателей и несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск социально значимых товаров в одни руки.

Россиянам объяснили рост цен на сахар. Разъяснение в понедельник, 14 марта, в беседе с РИА Новости дал ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрных рынков Евгений Иванов.

По его словам, рост цен на сахар в России в основном обусловлен ажиотажным спросом со стороны покупателей и несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск социально значимых товаров в одни руки.

«Физически сахар в стране есть. На всей протяженности логистической цепочки заложена определенная пропускная способность, сроки. Если в конце цепи покупатель стал скупать товар в два раза быстрее, то необходимо время для пересмотра поставок. Кроме этого, тот факт, что торговые сети вовремя не ввели ограничения по объемам в одни руки, тоже создал сложности», — заявил аналитик.

Ранее рязанцы раскупили весь дешевый сахар. Рязанский минэконом объяснил пустые полки в магазинах.