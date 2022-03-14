Россиянам объяснили, как платить со смартфона в условиях санкций

Пользователям напомнили, что существуют аналоги популярных сервисов для оплаты товаров с телефона. В то же время есть риск попасться на уловки аферистов.

Россиянам напомнили об аналогах заблокированных сервисов для оплаты товаров и услуг со смартфона. Об этом в понедельник, 14 марта, в беседе с агентством « Прайм » рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

По ее словам, в настоящее время аналоги для оплаты товаров с помощью телефона есть на ОС Android. Например, это платежная система MirPay, которая поддерживает работу карт «Мир».

В то же время специалист предупредила о высоком риске попасться на уловки мошенников. Они могут создавать фишинговые рекламные кампании, продвигающие рабочие сервисы для онлайн или бесконтактной оплаты. В этом случае россияне могут лишиться своих сбережений, привязывая карты к ненадежным сервисам.

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