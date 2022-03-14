Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ к каналам Гостелерадиофонда в YouTube

Ранее YouTube ограничил доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». В Роскомнадзоре заявили, что такие действия нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Роскомнадзор потребовал от компании Google вернуть доступ к каналам Гостелерадиофонда в YouTube. Информация об этом в понедельник, 14 марта, появилась в telegram-канале ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы „Советское телевидение. Гостелерадиофонд“, проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов», — указано в сообщении.

Ранее YouTube ограничил доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». В Роскомнадзоре заявили, что такие действия нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Фото Pexels