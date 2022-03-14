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Песков усомнился в скором возвращении продуктов Meta в Россию
Представитель Кремля уточнил, что Meta «косвенно признает, что речь идет о подобных решениях, когда говорит, что на территории Украины такие методы допустимы, а где-то еще недопустимы».

Возвращение продуктов Meta, в том числе заблокированных в России социальных сетей Facebook и Instagram, в Россию пока невозможно. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привело агентство ТАСС.

«Пока вряд ли можно такое предположить, хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных ею весьма неприятных ошибок», — сказал он.

Песков также заявил, что Meta «косвенно признает, что речь идет о подобных решениях, когда говорит, что на территории Украины такие методы допустимы, а где-то еще недопустимы». Он добавил, что компания «заигралась» с правилами и манипулированием, а потому такое поведение делает мало возможной работу продуктов Meta на территории страны.

Ранее Meta заявила, что она снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации с призывами к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. Затем компания уточнила, что подобное правило будет действовать только на Украине, но в целом Meta против русофобии. После скандала Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram.