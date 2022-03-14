P&G повысили цену на бытовую химию и товары для гигиены в среднем на 40%

Американская компания выпускает такие товары, как Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders и Pantene. По информации СМИ, цены поднимутся с 15 марта.

P&G повысили цену на бытовую химию и товары для гигиены в среднем на 40%. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщил «Коммерсантъ».

Американская компания выпускает такие товары, как Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders и Pantene. По информации СМИ, цены поднимутся с 15 марта.

Так, цены на средства для стирки вырастут на 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%, на товары для детской гигиены — на 47%, а на предметы женской гигиены — на 33%.

Также сообщается, что цены на товары для красоты и здоровья поднимутся на 67%, на средства по уходу за волосами — на 63%, средства по уходу за полостью рта — на 58%, а на средства для бритья — на 65%.

В компании пояснили, что рост цен в первую очередь вызван необходимостью компании менять логистику, так как часть продуктов производили в Польше.

В СМИ уверены, что рост цен у P&G «выглядит существенным и может привести к снижению спроса».

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