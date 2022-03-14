На 24 улицах Рязани отключили холодную воду
Речь идет о домах в Дядькове, Соколовке и Песочне.
На 24 улицах Рязани в понедельник, 14 марта, отключили холодную воду. Информация появилась на сайте городского «Водоканала».
До 17:00 без ресурса остались дома:
- улица Зубковой, дом № 18 корпус 11;
- улица Новоселов дома №№ 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 28, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 30, 32, 30а (ТЦ «Алина»), 28а (ПМК-3), 34а;
- 1-я улица Механизаторов, дома №№ 1 корпус 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а (Школа № 38 (филиал)), 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 5, 6, 6а, 7, 8, 9;
- 2-я улица Механизаторов, дома №№ 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5 корпус 1, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9;
- улица Гагарина (Соколовка), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 19, 2 корпус 1, 2, 21, 23, 23а, 23б, 23 В, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Дачная (Соколовка), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 1а с/т «Любитель», 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 37, 4, 5, 55, 6, 65, 7, 8, 9;
- улица Железнодорожная (Соколовка), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55 корпус 1, 55 корпус 2, 55, 56, 56а, 56б, 57, 58, 59, 6 корпус 1, 6, 60, 61, 7, 8, 9 корпус 3, 9, 9б;
- улица Запрудная, дома №№ 1, 10, 11, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Заречная (Соколовка), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Ленпоселок (Соколовка), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 1а, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Луговая (Соколовка), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, литера «а», 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 7, 8, 8а, 9;
- улица Мира, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14 корпус 1, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 68, 7, 70, 72, 76, 78, 8, 80, 9;
- улица Озерная (Соколовка), дома №№ 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8;
- улица Полевая (Соколовка), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 7, 8, 9;
- улица Попова (Соколовка), дома №№ 1, 10, 11 корпус 40, 11, 12, 13 корпус 1, 13, 14 корпус 1, 15, 16, 17 корпус 1, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 2а, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 7, 8, 8А, 9 корпус 1, 9;
- проезд Ушинского, дома №№ 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Садовая (Соколовка), дома №№ 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Тепличная, дома №№ 1, 13, 15, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- улица Ушинского, дома №№ 1 корпус 1, 1, 10, 11 корпус 1, 11, 12 корпус 1, 12, 13 корпус 1, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 корпус 1, 8, 9;
- улица Школьная (Соколовка), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3 корпус 1, 3, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 3б, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 5а, 5б, 6, 60, 62, 64, 7, 8, 9, 9б;
- улица Великанова, дома №№ 5 корпус 2 (Детский сад № 108);
- улица Юбилейная, дома №№ 1 корпус 2, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 3 корпус 1.
До 16:00 воду отключили по адресам:
- улица Центральная (Дядьково), дома №№ 47б, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97;
- улица Юбилейная (Дядьково), дома №№ 1, 10, 11, 15 (оба — Дядьковский детский сад), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.