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На 12 рязанских улицах 15 марта отключат холодную воду
Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.

На 12 рязанских улицах во вторник, 15 марта, отключат холодную воду. Объявление опубликовал сайт мэрии.

С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • улица Центральная (Дядьково), дома №№ 47б, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 — частный сектор;
  • улица Юбилейная (Дядьково), дома №№ 1, 10, 11 (детский сад), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • улица 2-я Прудная, 9, 11, 13, 8;
  • улица Соколовская, дома №№ 1, 1 корпус 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 6 корпус 1, 7 корпус 1.

С 09:30 до 19:00 ресурс отключат в домах:

  • улица Березовая, дома №№ 1 корпус 1, 1, 10, 12, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 2, 3 корпус 1, 3, 4, 6, 8, 1и (детский сад № 43);
  • улица Братиславская, дома №№½, 13, 15/1, 17/2, 5/1, 7/2, 9;
  • улица Гоголя, дома №№с 2 по 32, с 1 по 33 — с корпусами и литерами, 5 (музшкола);
  • улица Островского, дома №№с 1 по 9, с 2 по 16, 15а (детский сад № 12), 4 (детский сад № 160);
  • улица Полетаева, дома №№с 2 по 18, с 1 по 17;
  • улица Толстого, дома №№ 10, 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 5 (школа № 37);
  • улица Черновицкая, дома №№ 23 корпус 2, 25 корпус 2, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 27;
  • улица Чернышевского, дома №№ 10, 16, 16а, 4, 6, 6а, 8, 8а.

Подвоз технической воды организуют по адресам: улица Березовая, дом № 1и, улица Островского, дом № 15.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.