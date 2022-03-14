Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте

Теперь ведомство будет давать платежные поручения банкам-агентам для выплат в валюте и установит сроки, предусмотренные эмиссионной документацией. Фактическая возможность указанных выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и Центробанка распоряжаться средствами на своих валютных счетах.

Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщило ведомство.

«Минфин России утвердил временный порядок осуществления выплат по государственным долговым обязательствам Российской Федерации в иностранной валюте. В ведомстве отмечают, что обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации будут исполняться Минфином России своевременно и в полном объеме», — сказано в сообщении.

Теперь Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для выплат в валюте и установит сроки, предусмотренные эмиссионной документацией. Фактическая возможность указанных выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и Центробанка распоряжаться средствами на своих валютных счетах.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. В этом случае Минфин будет выплачивать средства в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций.

Фото Pexels