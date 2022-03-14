Команда Рязанского приборного завоевала медали на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале

Заводские спортсмены приняли участие в лыжных гонках, в соревнованиях по волейболу среди женщин, народному жиму, подтягиванию, настольному теннису, легкой атлетике и стендовой стрельбе.

Спортсмены Государственного Рязанского приборного завода приняли участие во Всероссийском зимнем корпоративном фестивале, который прошел в Казани. Всего в соревнованиях приняли участие более 1200 человек, среди которых 14 защищали честь АО «ГРПЗ».

Заводские спортсмены приняли участие в лыжных гонках, в соревнованиях по волейболу среди женщин, народному жиму, подтягиванию, настольному теннису, легкой атлетике и стендовой стрельбе.

По итогам фестиваля команда Государственного Рязанского приборного завода завоевала шесть наград.

«Золото» в соревнованиях по стендовой стрельбе «взял» фотограф Павел Сечин, став лучшим среди 42 участников состязаний в данном виде. Серебряную медаль завоевал начальник технологического бюро Игорь Плаксин в соревнованиях по народному жиму. Также он занял третье место в соревнованиях по подтягиванию.

«Бронза» в лыжных гонках досталась ведущему инженеру-конструктору Ольге Розовой, а в состязаниях по настольному теннису медаль такого же достоинства забрал наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Василий Пасько.

Кроме того, волейбольная женская сборная АО «ГРПЗ» по итогам «Серебряного плей-офф» заняла второе призовое место.

«Наши команды принимают участие во Всероссийских корпоративных фестивалях, организуемых Всероссийским физкультурно-спортивным обществом „Трудовые резервы“ при поддержке Госкорпорации „Ростех“, уже много лет. И неизменно заводские спортсмены привозят домой награды, которые завоевывают в непростой борьбе, проявляя лучшие волевые и бойцовские качества, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Спортивные традиции нашего предприятия восходят к 1930 годам. Завод неизменно поддерживает стремления своих работников активно заниматься разнообразными видами спорта и вести здоровый образ жизни, организуя работу спортивных секций, корпоративные соревнования и участие заводчан в состязаниях разных уровней».