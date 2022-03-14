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Как рязанцы отреагировали на закрытие «Макдоналдса»
Накануне корреспондент РЗН. инфо посетил ресторан на площади Победы, который открылся первым в городе в 2008 году.

Из-за ситуации на Украине McDonald’s объявил, что 850 ресторанов быстрого питания в России приостановят свою работу на неопределенное время. Датой закрытия объявили 14 марта. Накануне корреспондент РЗН. инфо посетил ресторан на площади Победы, который открылся первым в городе в 2008 году.

Работники заведения, рассказали, что уже с утра у них «заказов на доставку и гостей больше, чем в любой другой день». К обеду у кассы начала выстраиваться длинная очередь. На это реагировала старшая смены на кухне, подгоняя работников криками «быстрее».

Сами работники боятся неопределенности и переживают за свои рабочие места.

«Я работаю здесь уже два года. Надеюсь, что это все-таки временное закрытие, и мы еще вернемся на свои рабочие места и продолжим радовать людей. Жалко, конечно», — рассказала сотрудница «Макдоналдса» Анастасия.

В «последний день работы» в зале чаще всего обедали семьи с детьми и подростки. Виктория пришла, чтобы успеть побаловать сына «Биг Тейсти Джуниор» с жареной картошкой по-деревенски: «Я приняла эту новость как есть. Возможно, скоро появятся свои точки быстрого питания ничем не хуже „Макдоналдса“. Как говорится, свято место пусто не бывает».

Подростки реагировали на закрытие более остро: «И как теперь без него жить? „Макдоналдс“ — это все мое детство», — поделилась Мария.

«Для меня эта новость стала ударом. Мы всей семьей ходили куда-нибудь, а потом приходили есть картошечку, пирожочек и салатики. Я все готова была пережить, но только не это», — рассказала Ксения.

Однако нашлись в зале и те, кто обрадовался закрытию ресторанов, но все-таки пришли поесть «в последний раз».

«В каждом регионе есть своя изюминка, которую и нужно развивать. А вся эта импортная еда пусть травит свой народ. Пришла сегодня сюда только потому, что, к сожалению, не смогла отказать ребенку съесть напоследок „Хэппи Мил“», — прокомментировала рязанка.

Однако на следующий день рестораны «Макдоналдс» вновь открылись в Рязани и других городах. При этом заказать из меню можно уже не все: некоторые соусы и бургеры уже недоступны. В заведении подтвердили, что прекращают свою работу, но сделают это 14 марта.