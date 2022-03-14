Instagram внесли в реестр запрещенных сайтов
Блокировка сервиса началась в воскресенье, 14 марта.
Роскомнадзор официально внес Instagram (принадлежит Meta) в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщил
Блокировка сервиса началась в воскресенье, 14 марта. Решение приняли после заявления Meta, что в Facebook и Instagram пользователям разрешается призывать к насилию в отношении российских солдат.
Генпрокуратура направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией. Компании принадлежат соцсети Facebook, Instagram, мессенджеры WhatsApp и Messenger от Facebook.