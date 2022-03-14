Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России

Отмечается, что санкции направят против «физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины. Также они коснутся некоторых секторов российской экономики.

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России из-за военной операции на Украине. Об этом говорится в Twitter-аккаунте представительства Франции, председательствующей в Совете Е. С. , передает РБК .

Отмечается, что санкции направят против «физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины. Также они коснутся некоторых секторов российской экономики.