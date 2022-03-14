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Центральный банк изменит порядок расчета курса доллара к рублю
Центральный банк направил в Минюст проект указания на регистрацию, который меняет порядок расчета курса европейской и американской валют к рублю.

Центробанк России изменит порядок расчета курса доллара к рублю. Об этом говорится в telegram-канале регулятора.

Центральный банк направил в Минюст проект указания на регистрацию, который меняет порядок расчета курса европейской и американской валют к рублю.

«Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю», — говорится в заявлении.

Теперь официальный курс доллара будет рассчитываться по сделкам Мосбиржи, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени. Предполагается также, что официальный курс евро к рублю будет определяться так же, как и в случае с другими иностранными валютами.

Фото Pexels