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В Сасове загорелся нежилой дом
В Сасове на улице Ленина в воскресенье, 13 марта, загорелось нежилое здание. Фото с места ЧП опубликовано в соцсетях.

В Сасове на улице Ленина в воскресенье, 13 марта, загорелось нежилое здание. Фото с места ЧП опубликовано в соцсетях.

Сообщение о возгорании поступило в 20:27, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В 20:43 пожар локализовали.

Проводится разборка и проливка.

Площадь возгорания уточняется, выясняется причина случившегося. В тушении участвовали 12 человек и три единицы техники.

Пострадавших нет.