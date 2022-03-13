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В Рязанской области 14 марта ожидается до +4 градусов
В Рязанской области в понедельник, 14 марта, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха по области ночью составит −6…−1, днем −1…+4 градуса.

В Рязанской области в понедельник, 14 марта, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха по области ночью составит −6…−1, днем −1…+4 градуса. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Пройдут небольшие осадки. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптик заявил о задержке метеорологической весны в Центральной России.