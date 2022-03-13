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В Рязани за сутки остановили восемь пьяных водителей
В Рязани в воскресенье, 13 марта, сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в воскресенье, 13 марта, сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За прошедшие сутки полицейские установили 467 нарушений правил дорожного движения, среди которых восемь случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, остановили 118 тонированных машин. За нарушения правил остановки и стоянки в Рязани направлены на спецстоянку 11 автомобилей.

Рейды различных служб полиции продолжаются во всех районах города и области.