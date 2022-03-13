В Рязани предложили убрать пешеходный переход на Первомайском проспекте

На заседании рабочей группы по улучшению дорожного хозяйства в администрации Рязани начальник УБГ Юрий Фурфурак поднял вопрос об изменении организации дорожного движения на Первомайской проспекте. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На заседании рабочей группы по улучшению дорожного хозяйства в администрации Рязани начальник УБГ Юрий Фурфурак поднял вопрос об изменении организации дорожного движения на Первомайской проспекте. Об этом сообщается в группе « Подслушано у водителей Рязани ».

Прозвучало предложение убрать нерегулируемый пешеходный переход на Первомайском проспекте в районе перекрестка с улицей Пожалостина.

Инициатива связана с аварийной опасностью на этом участке. По информации от представителя ГИБДД, за два года на переходе погибли два человека, двое пострадали.

Руководитель сообщества ПУВР и некоторые участники рабочей группы инициативу не поддержали. По их мнению, в районе этого пешеходного перехода находится много социально значимых объектов. Жителям близлежащих домов будет крайне неудобно переходить дорогу — от улицы Пожалостина до площади Ленина около 150 метров, до остановки «Дом художника» около 600 метров.

Рязанцев просят оставлять комментарии к посту и участвовать в голосовании по этому вопросу.