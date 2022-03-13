В Рязани бездомная собака возле школы напала на женщину

В Рязани бездомная собака возле школы № 66 на улице Бирюзова напала на женщину. Об этом сообщил РЗН. инфо местный житель. Он снял видео с детской площадки, которая находится возле школы.

В Рязани бродячая собака возле школы № 66 на улице Бирюзова напала на женщину. Об этом сообщил РЗН. инфо местный житель. Он снял видео с детской площадки, которая находится возле школы.

«С бродячими собаками в городе просто какая-то катастрофа. Вчера покусали мать, ухватили за плащ. Вот они ходят, вот детская площадка, вот мои дети гуляют, вот горка, вот две собаки размером с лошадь, а вот так выглядит двор — некуда наступить. Ребенок съезжает с горки и попадает сразу в дерьмо. Вот эта вот собака ходит в школе!» — пожаловался рязанец.

Напомним, горожане регулярно рассказывают о нападении бездомных животных на детей и взрослых.