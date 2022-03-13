В Москве женщина зарезала двухлетнего сына
В Москве женщина набросилась с ножом на своего двухлетнего сына. Преступление произошло в воскресенье, 13 марта, на Средней Первомайской улице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В Москве женщина набросилась с ножом на своего двухлетнего сына. Преступление произошло в воскресенье, 13 марта, на Средней Первомайской улице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
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По имеющейся информации, мать состояла на учете из-за неисполнения родительских обязанностей.
Правоохранители задержали подозреваемую.
Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства убийства ребенка.