В Москве женщина зарезала двухлетнего сына

В Москве женщина набросилась с ножом на своего двухлетнего сына. Преступление произошло в воскресенье, 13 марта, на Средней Первомайской улице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В Москве женщина набросилась с ножом на своего двухлетнего сына. Преступление произошло в воскресенье, 13 марта, на Средней Первомайской улице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным РЕН ТВ , женщина нанесла несколько ударов ножом ребенку и угрожала свести счеты с жизнью.

По имеющейся информации, мать состояла на учете из-за неисполнения родительских обязанностей.

Правоохранители задержали подозреваемую.

Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства убийства ребенка.