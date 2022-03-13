В Минобороны заявили о ликвидации 180 иностранных наемников на Украине

В Львовской области на военных объектах ликвидировали до 180 иностранных наемников, пункт их подготовки и крупную партию иностранного оружия. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Львовской области на военных объектах ликвидировали до 180 иностранных наемников, пункт их подготовки и крупную партию иностранного оружия. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, на этих объектах были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего из зарубежья вооружения и военной техники.

Также утром 13 марта российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.