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В Ираке произошел ракетный обстрел возле консульства США
Ракеты попали в здание телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин. Ракетный обстрел велся с территории Ирана, передают западные СМИ со ссылкой на американского чиновника.

В иракском городе Эрбиль вблизи американского генконсульства 13 марта упали несколько ракет. Источником мощных взрывов стал ракетный обстрел района расположения консульства США, сообщает РИА Новости со ссылкой на иракский новостной портал «Шафак ньюз».

Ракеты попали в здание телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин.

Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в результате инцидента погибших нет. Ракетный обстрел велся с территории Ирана, передают западные СМИ со ссылкой на американского чиновника.

По данным курдского ведомства по борьбе с терроризмом, Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака, было выпущено 12 ракет.