В Ираке произошел ракетный обстрел возле консульства США
Ракеты попали в здание телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин. Ракетный обстрел велся с территории Ирана, передают западные СМИ со ссылкой на американского чиновника.
В иракском городе Эрбиль вблизи американского генконсульства 13 марта упали несколько ракет. Источником мощных взрывов стал ракетный обстрел района расположения консульства США, сообщает
Ракеты попали в здание телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин.
Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в результате инцидента погибших нет. Ракетный обстрел велся с территории Ирана, передают западные СМИ со ссылкой на американского чиновника.
По данным курдского ведомства по борьбе с терроризмом, Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака, было выпущено 12 ракет.