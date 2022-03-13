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В Госдуме пообещали россиянам «продовольственную безопасность»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что продовольственная безопасность в России обеспечена, а ажиотаж на руку спекулянтам. Пост опубликован в Telegram.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что продовольственная безопасность в России обеспечена, а ажиотаж на руку спекулянтам. Пост опубликован в Telegram.

Володин подчеркнул, что сегодня время, когда каждому необходимо осознать свою ответственность за судьбу нашей страны.

«Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам. Давайте вспомним: два года назад в начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось. Кто-то отдает последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбасса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, оставаясь здесь, повышает цены для своих сограждан. Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал Володин.

Он добавил, что поступает информация из регионов о снижении цен на дизельное топливо, удобрения, что очень важно для жителей села и тех, кто готовится к весенне-полевым работам. По его словам, это означает, что необходимые продукты питания будут и в этом году, и в будущем.

Володин отметил, что депутаты поддерживают работу министерства промышленности и торговли по снижению цены на металл.

«Внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары», — заключил председатель Госдумы.