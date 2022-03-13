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Советник Зеленского заявил, что переговоры Украины с Россией движутся к компромиссу
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Россия и Украина движутся к компромиссу в переговорах. Об этом он заявил в интервью для «КомерсантЪ».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Россия и Украина движутся к компромиссу в переговорах. Об этом он заявил в интервью для «КомерсантЪ».

«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле», — сказал Подоляк.

Советник добавил, что «российская сторона гораздо более адекватно смотрит» на ситуацию. Однако, по его словам, должно пройти еще какое-то время, чтобы Россия на 100% понимала, в какую ситуацию попала именно она, а не Украина.

Подоляк добавил, что стороны начали о чем-то оговариваться, а не бросать ультиматумы. Сейчас рабочие группы занимаются юридическим урегулированием итоговых документов. Он пояснил, что Россия и Украина договорились не разглашать информацию, пока не согласуют позиции по ключевым вопросам.

Подоляк рассказал, что стороны обсуждают условия прекращения огня, вопрос возмещения ущерба за разрушенную инфраструктуру Украины, процесс выхода российских войск с территории страны и условия мирного соглашения.

Очередной раунд переговоров пройдет в ближайшее время.