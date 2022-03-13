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Силуанов сообщил о заморозке 300 миллиардов долларов резервов
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия из-за санкций Запада, заблокировавшего доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них. Эта сумма составляет около 300 млрд долларов.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия из-за санкций Запада, заблокировавшего доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них. Эта сумма составляет около 300 млрд долларов.

Общий объем резервов около 640 млрд долларов, отметил глава Минфина в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Силуанов добавил, что часть золотовалютных резервов находится в юанях, поэтому Запад пытается добиться от Китая ограничения доступа России к своей валюте.

«Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях», — сказал Силуанов.

При этом он выразил мысль, что партнерские отношения с Китаем позволят сохранить то сотрудничество, которого страны достигли, и даже «преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются».

Из-за заморозки резервов у России возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе долговых, заключил министр.

Министр повторил, что суверенный долг, включая номинированный в валюте, Россия будет обслуживать в рублях, пока часть резервов не будет разморожена.