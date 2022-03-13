Пропавшую год назад модель обнаружили мертвой в Липецке в багажнике машины

Тело 23-летней модели Гретты Ведлер, которая пропала в феврале прошлого года, нашли в Липецке. Оно лежало в чемодане в багажнике машины, пишут «Известия».

Тело 23-летней модели Гретты Ведлер, которая пропала в феврале прошлого года, нашли в Липецке. Оно лежало в чемодане в багажнике машины, пишут «Известия».

Подозреваемого в убийстве задержали на месте обнаружения тела.

Девушка пропала год назад из отеля в Москве, в полицию об исчезновении сообщил ее друг. Он рассказал, что Ведлер встречалась с мужчиной, который начал преследовать ее и угрожать, а также украл у модели 150 тысяч рублей.