Переговоры России и Украины пройдут в видеоформате 14 марта

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российско-украинские переговоры продолжатся в понедельник, 14 марта. Они пройдут в формате видеосвязи, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российско-украинские переговоры продолжатся в понедельник, 14 марта. Они пройдут в формате видеосвязи, сообщает ТАСС .

Накануне Песков сообщал, что российскую делегацию, как и при очных встречах в Белоруссии, возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

В субботу, 12 марта, Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о прошедшей в видеоформате серии переговоров с делегацией Украины.