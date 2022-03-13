Глава Росгвардии объяснил, почему спецоперация на Украине затянулась

Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему операция на Украине идет «не так быстро». По его словам, в этом виноваты нацисты, прячущиеся за спиной мирных жителей, сообщает
«Но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах», — сказал генерал.
По словам Золотова, российские военные «шаг за шагом» идут к намеченной цели. Он выразил надежду на победу.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента с членами Совбеза 11 марта заявил, что «все идет по плану». Об этом же 5 марта заявлял президент Владимир Путин.