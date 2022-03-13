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Глава Росгвардии объяснил, почему спецоперация на Украине затянулась
Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему операция на Украине идет «не так быстро». По его словам, в этом виноваты нацисты, прячущиеся за спиной мирных жителей, сообщает РБК.

Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему операция на Украине идет «не так быстро». По его словам, в этом виноваты нацисты, прячущиеся за спиной мирных жителей, сообщает РБК. Российская военная операция на Украине идет «не так быстро, как хотелось бы», заявил Золотов во время богослужения, посвященного религиозному празднику Торжество православия.

«Но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах», — сказал генерал.

По словам Золотова, российские военные «шаг за шагом» идут к намеченной цели. Он выразил надежду на победу.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента с членами Совбеза 11 марта заявил, что «все идет по плану». Об этом же 5 марта заявлял президент Владимир Путин.