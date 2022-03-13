Александра Трусова провела мастер-класс на катке «Олимпийский» в Рязани

Серебряная медалистка Олимпиады в Пекине Александра Трусова приехала в Рязань. В родном городе фигуристка провела мастер-класс для детей.

Серебряная медалистка Олимпиады в Пекине Александра Трусова приехала в Рязань. В родном городе фигуристка провела мастер-класс для детей. Информация появилась в группе « Официальная группа Александры Трусовой » «ВКонтакте» в воскресенье, 13 марта.

Под руководством Трусовой на катке «Олимпийский» дети практиковали базовые движения и прыжки.

«Сегодня я вернулась в родной город и встретила своих прекрасных друзей», — написала спортсменка в соцсети Weibo.

Напомним, российская фигуристка Александра Трусова стала серебряной призеркой на Олимпиаде в Пекине. Итоги озвучили в четверг, 17 февраля, на федеральном канале.