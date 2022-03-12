Зеленский рассказал о потерях украинской армии в ходе российской спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал о потерях среди военнослужащих в ходе российской спецоперации. Он заявил, что с 24 февраля погибли около 1300 военных.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал о потерях среди военнослужащих в ходе российской спецоперации. Он заявил, что с 24 февраля погибли около 1300 военных, сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны России заявило о потерях в ходе спецоперации. На 2 марта погибли 498 российских военнослужащих, 1 597 получили ранения. По данным российского военного ведомства на 2 марта, потери Украины составили более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными.