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Врач рассказала о болезнях, которые навсегда остаются после COVID-19
COVID-19 способен спровоцировать заболевания, которые остаются на всю жизнь. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-инфекционист Елена Мескина.

COVID-19 способен спровоцировать заболевания, которые остаются на всю жизнь. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-инфекционист Елена Мескина.

По ее словам, коронавирус может вызвать диабет, фиброз легких и тиреоидит.

Последние лабораторные исследования показали, что одним из главных последствий коронавируса у 15% пациентов становится развитие сахарного диабета первого и второго типа, отметила Мескина. У 2% диабет начал прогрессировать из-за COVID-19.

«То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок его раннему проявлению. А у остальных 13% испытуемых он возник впервые, так сказать, дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни», — сказала Мескина.

Фиброз легких также стал массовым среди перенесших коронавирус. По словам врача, часть пациентов может столкнуться с тиреоидитом — воспалительным поражением щитовидной железы. Заболевание быстро рискует перейти в хроническую стадию.

Последствиями коронавируса также становятся воспаление мышц сердца — миокардит, инфаркты и инсульты. При кардиосклерозе у больного нормальные мышечные ткани в миокарде замещаются на неэластичные и жесткие образования, отметила Мескина.

Она добавила, что эти последствия могут появиться в период постковидного синдрома. Поэтому переболевшим следует пройти дополнительные обследования.