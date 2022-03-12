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В Воронеже два человека погибли во время взрыва газа в доме
В Воронеже произошел взрыв с последующим возгоранием в жилом доме на улице Хользунова. Об этом сообщили в субботу, 12 марта, в региональном управлении МЧС России.

В Воронеже произошел взрыв с последующим возгоранием в жилом доме на улице Хользунова. Об этом сообщили в субботу, 12 марта, в региональном управлении МЧС России, пишут «Известия».

В 03:31 поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном девятиэтажном доме. Эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, два человека погибли в квартире, где произошло обрушение.

По предварительным данным, из-за взрыва ГВС произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего и четвертого этажей на площади порядка 20 кв. м, наблюдалось горение на площади 120 кв. м. В 5:13 открытое горение было ликвидировано.

Появились кадры работы спасателей на месте случившегося.