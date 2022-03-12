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В Ульяновской области похоронили погибшего на Украине выпускника Рязанского училища ВДВ
Военное командование наградило Дмитрия Чернышева орденом Мужества посмертно. Похороны Дмитрия прошли в субботу, 12 марта, в Барыше.

Во время специальной военной операции на Украине погиб гвардии лейтенант ВДВ Дмитрий Чернышев. Он был выпускником Рязанского училища ВДВ, сообщает ulnovosti.ru.

Дмитрий Валерьевич Чернышев родился 8 ноября 1997 года в Барыше. С юности мечтал стать военным, служить в воздушно-десантных войсках. Закончив Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, окончил его в 2020 году. Проходил службу в Ставрополе. Был командиром взвода десантно-штурмовой бригады.

Военное командование наградило Дмитрия Чернышева орденом Мужества посмертно.

Похороны Дмитрия прошли в субботу, 12 марта, в Барыше.