В Ульяновской области похоронили погибшего на Украине выпускника Рязанского училища ВДВ
Военное командование наградило Дмитрия Чернышева орденом Мужества посмертно. Похороны Дмитрия прошли в субботу, 12 марта, в Барыше.
Во время специальной военной операции на Украине погиб гвардии лейтенант ВДВ Дмитрий Чернышев. Он был выпускником Рязанского училища ВДВ, сообщает
Дмитрий Валерьевич Чернышев родился 8 ноября 1997 года в Барыше. С юности мечтал стать военным, служить в воздушно-десантных войсках. Закончив Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии
Военное командование наградило Дмитрия Чернышева орденом Мужества посмертно.
Похороны Дмитрия прошли в субботу, 12 марта, в Барыше.