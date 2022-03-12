В Рязанской области в ночь 13 марта ожидается мороз до -20 градусов

В Рязанской области в ночь на воскресенье, 13 марта, температура воздуха опустится до −16…−11 градусов, местами до -20 градусов. Днем ожидается −2…+3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в ночь на воскресенье, 13 марта, температура воздуха опустится до −16…−11 градусов, местами до -20 градусов. Днем ожидается −2…+3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Гололедица.

Ветер северо-восточный, северо-западный, 3-8 м/с.