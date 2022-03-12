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В России заявили о готовности ответных санкций против Запада
Правительство России в скором времени готово обнародовать списки ответных персональных санкций против стран Запада, включая США. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Правительство России в скором времени готово обнародовать списки ответных персональных санкций против стран Запада, включая США. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», — сообщил Рябков в эфире Первого канала.

По его словам, сейчас государства вводят санкции, которые стали началом масштабной экономической войны. Рябков считает, что Америка «встала во весь рост, во всей отвратительной неприемлемой антироссийской сущности».

Напомним, ранее США расширили персональные санкции против россиян.