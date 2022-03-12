В Минцифры рассказали, как отключение от LINX повлияет на работу интернета

«Ростелеком» и «МегаФон» 12 марта отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне. Это не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, сообщает пресс-служба Минцифры России.

«Ростелеком» и «МегаФон» 12 марта отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне. Это не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком. Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Также сообщается, что операторы «Мегафон» и «Ростелеком» ранее планировали отказаться от услуг LINX из-за незначительного объема трафика.

В компании «Ростелеком» отметили, что на работе с российскими интернет-ресурсами отключение от LINX никак не отразится. Компания имеет резервы и альтернативные маршруты обмена трафиком с зарубежными площадками.

«Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов», — добавили в «МегаФон».