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В Германии заявили о планах избавиться от зависимости от российского угля
ФРГ планирует стать независимой от российского угля к осени 2022 года. Об этом сообщил глава минэкономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ФРГ планирует стать независимой от российского угля к осени 2022 года. Об этом сообщил глава минэкономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, в Германии идет ежедневная работа, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа.

«Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти», — сказал Хабек.

Хабек отметил, что преодолеть зависимость от российского газа будет сложнее, так как в ФРГ нет собственных мощностей по импорту сжиженного природного газа.

Напомним, ранее стало известно, что в субботу, 12 марта, будет принят четвертый пакет антироссийских санкций.