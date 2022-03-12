США предоставит Украине военную помощь на сумму до 200 миллионов долларов
Президент США Джо Байден в субботу, 12 марта, издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. Полномочия делегированы госсекретарю Энтони Блинкену.
Президент США Джо Байден в субботу, 12 марта, издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. Полномочия делегированы госсекретарю Энтони Блинкену, сообщает
«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия использовать средства общей суммой до 200 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», — говорится в документе.