Рязанцы заметили в городе множество сотрудников ГИБДД

Рязанцы сообщили, что заметили в городе патрули ГИБДД. Об этом они рассказали в соцсетях. Ранее пресс-служба регионального управления МВД предупредила, что в выходные правоохранители проведут рейды.

Рязанцы сообщили, что заметили в городе патрули ГИБДД. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Проехал сейчас по городу. Опять гаишников тьма. Чуть ли не на каждом втором перекрестке стоят машут», — сообщил горожанин.

Другая жительница отметила, что видит много полицейских вторые выходные подряд.

Напомним, ранее пресс-служба регионального управления МВД предупредила, что в выходные правоохранители проведут рейды в Рязани, на участках федеральных и региональных дорог.